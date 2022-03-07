شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الأوكرانية تقصف “لوغانسك” بصواريخ غراد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلنت السلطات في “لوغانسك”، اليوم الأحد، قيام القوات الأوكرانية بقصف أراضي الجمهورية، متوقعة تنفيذ هجوم عليها.

وصرح المتحدث باسم شرطة “لوغانسك” (والتي أعلنتها روسيا جمهورية مستقلة من طرف واحد فقط) إيفان فليبونينكو، للصحفيين بأن “القوات المسلحة الأوكرانية قصفت بالمدفعية أكثر من 20 منطقة سكنية، منذ صباح اليوم، في جمهورية لوغانسك الشعبية وأن الوضع تصاعد بشكل كبير خلال الساعات الماضية” وفقًا لـ”وكالة تاس”.

ودخلت الحرب الأوكرانية يومها الثاني عشر، في ظل عجز غربي وعالمي عن السيطرة عليها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز والقمح إلى مستويات قياسية.