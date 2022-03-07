شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الأوكرانية تقصف “لوغانسك” بصواريخ غراد والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أعلنت السلطات في “لوغانسك”، اليوم الأحد، قيام القوات الأوكرانية بقصف أراضي الجمهورية، متوقعة تنفيذ هجوم عليها.
وصرح المتحدث باسم شرطة “لوغانسك” (والتي أعلنتها روسيا جمهورية مستقلة من طرف واحد فقط) إيفان فليبونينكو، للصحفيين بأن “القوات المسلحة الأوكرانية قصفت بالمدفعية أكثر من 20 منطقة سكنية، منذ صباح اليوم، في جمهورية لوغانسك الشعبية وأن الوضع تصاعد بشكل كبير خلال الساعات الماضية” وفقًا لـ”وكالة تاس”.
ودخلت الحرب الأوكرانية يومها الثاني عشر، في ظل عجز غربي وعالمي عن السيطرة عليها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز والقمح إلى مستويات قياسية.
كانت هذه تفاصيل خبر القوات الأوكرانية تقصف “لوغانسك” بصواريخ غراد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.