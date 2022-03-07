شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تدعو مواطنيها في أوكرانيا للمغادرة بأسرع وقت ممكن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

دعت السفارة الصينية في كييف، مواطنيها في أوكرانيا للمغادرة بأسرع وقت ممكن.

وأكدت أنه تم إجلاء معظم رعاياها من أوكرانيا، مطالبة أمريكا بعدم صب الزيت على النار بشأن الأزمة الأوكرانية.

فيما طالب رئيس وزراء أستراليا، الصين بالانضمام للدول الغربية وإدانة الحرب الروسية على أوكرانيا.

من ناحيته أكد مستشار الرئيس الأوكراني، أن مناطق في شمال البلاد تعرض لقصف صاروخي روسي.

وأفادت وكالة الأنباء الأوكرانية، بأن طائرات روسية استهدفت أحد المواقع في مدينة أوديسا على البحر الأسود.

وأوضحت أن القوات الروسية تستهدف بقذائف الهاون مجموعة من الأشخاص حاولوا الهروب من إربين.

في الوقت نفسه، أعلن الجيش الأوكراني، أن القوات الروسية تتقدم من محور سومي شرق كييف.

وكشفت وزارة الدفاع الروسية، أنه تم تدمير 2200 هدف عسكري منذ بدء العملية في أوكرانيا.

بينما يبحث اليوم مجلس الأمن الدولي، الأوضاع الإنسانية في أوكرانيا في جلسة طارئة.