شكرا لقرائتكم خبر عن «الدفاع الروسية» : سنطلق النار ونفتح ممرات إنسانية في المدن الأوكرانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الدفاع الروسية إن الجيش الروسي سيطلق النار ويفتح ممرات إنسانية في العديد من المدن الأوكرانية يوم الإثنين ، بعد أن أوقف القتال جهود الإجلاء في نهاية الأسبوع وتزايد الخسائر في صفوف المدنيين جراء الغزو الروسي.

وقالت الوزارة إن الممرات ستفتتح الساعة العاشرة صباحا بتوقيت موسكو (700 بتوقيت جرينتش) من العاصمة كييف وكذلك من مدينتي خاركيف وسومي ، ويجري إنشاؤها بناء على طلب شخصي من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.