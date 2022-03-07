خام برنت يلامس الـ130 دولاراً - عاجل

بغداد - ياسين صفوان - ارتفعت أسعار النفط أكثر من 10% في تعاملات اليوم الاثنين، بسبب مخاوف من فرض حظر أميركي وأوروبي على النفط الروسي .

وارتفع سعر برنت 12.73 دولار إلى 130.84 دولارا، لكنها تراجعت إلى 129.5 دولار محققة ارتفاعا بنسبة 9.56%، بينما ارتفع الخام الأميركي 9.92 دولار إلى 125.60 دولار، لكنه قلص من مكاسبه ليصل إلى 125.17 دولار بنسبة ارتفاع 8.23%.



وبعد أن ارتفع خام برنت 21% الأسبوع الماضي صعد الخام مرة أخرى بسبب مخاوف فرض الولايات المتحدة وأوروبا حظرا على النفط الروسي.

