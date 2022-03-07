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خام برنت يلامس الـ130 دولاراً - عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - ارتفعت أسعار النفط أكثر من 10% في تعاملات اليوم الاثنين، بسبب مخاوف من فرض حظر أميركي وأوروبي على النفط الروسي .
وارتفع سعر برنت 12.73 دولار إلى 130.84 دولارا، لكنها تراجعت إلى 129.5 دولار محققة ارتفاعا بنسبة 9.56%، بينما ارتفع الخام الأميركي 9.92 دولار إلى 125.60 دولار، لكنه قلص من مكاسبه ليصل إلى 125.17 دولار بنسبة ارتفاع 8.23%.

وبعد أن ارتفع خام برنت 21% الأسبوع الماضي صعد الخام مرة أخرى بسبب مخاوف فرض الولايات المتحدة وأوروبا حظرا على النفط الروسي.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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