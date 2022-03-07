شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لودريان يؤكد أن فرنسا ليست في حالة حرب مع روسيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن حلف شمال الأطلسي وفرنسا ليسا في حالة حرب مع روسيا على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.



وقال لودريان: "من الضروري للغاية الحفاظ على قنوات الاتصال مع فلاديمير بوتين".

وتابع في مقابلة مع قناة "فرانس 2": "فرنسا ليست في حالة حرب مع روسيا ولا حلف شمال الأطلسي".

وأضاف: "نحن لسنا في حالة حرب مع روسيا. نحن متضامنون مع الأوكرانيين".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 24 فبراير، إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس في جنوب شرق أوكرانيا ونزع السلاح الأوكراني واجتثاث النازية في أوكرانيا.