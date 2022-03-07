عاجل.. مقتل 13 عسكريا في هجوم إرهابي شرقي سوريا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت سوريا، الأحد، مقتل 13 عسكريا وإصابة 18 آخرين جراء "هجوم إرهابي" في بادية تدمر بريف حمص شرقي البلاد.



ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر عسكري، لم تسمه، قوله إنه في "حوالي الساعة الواحدة و30 دقيقة من بعد ظهر الأحد تعرضت حافلة مبيت عسكرية في بادية تدمر شرق المحطة الثالثة لهجوم إرهابي بمختلف أنواع الأسلحة".

وأشار المصدر إلى أن الهجوم أدى إلى مقتل 13 عسكريا بينهم عدد من الضباط وجرح 18 آخرين.

من جهته أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره لندن، بمقتل 15 من القوات السورية واصابة 18 آخرين في هجوم مسلح من قِبل خلايا تنظيم داعش الإرهابي على حافلة مبيت عسكرية قرب المحطة الثالثة في بادية تدمر بريف حمص الشرقي.

ووفقا للمرصد الذي يعتمد على شبكة ناشطين، فقد هاجم عناصر التنظيم الحافلة العسكرية، مستغلين الظروف الجوية والعاصفة الغبارية التي تضرب البادية السورية.

وكان قتل خمسة عسكريين وأصيب عشرون آخرون بجروح في الثالث من يناير/كانون الثاني الماضي بعد تعرض حافلة نقل عسكرية شرق المحطة الثالثة في البادية السورية لاعتداء صاروخي من قبل تنظيم "داعش" الإرهابي، بحسب الإعلام الرسمي السوري.

ووفقا لـ (سانا)، تتكرر هذه الاعتداءات من قبل مجموعات إرهابية تنطلق من محيط القاعدة التابعة للقوات الأمريكية بمنطقة التنف حيث تقوم القوات الأمريكية بتجميع مجموعات من إرهابيي داعش بعد نقلهم من سجون تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في الحسكة وتقوم بتدريبها وتسليحها لتنفيذ هجمات إرهابية على التجمعات السكانية والمنشآت المدنية وبعض المواقع العسكرية.

وخسر تنظيم داعش خلال السنوات الماضية مناطق سيطرته الرئيسية في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة، ولا تزال هناك خلايا نائمة للتنظيم في البادية السورية تشن بين الحين والآخر هجمات على مواقع تابعة للجيش السوري أو القوات الموالية له.