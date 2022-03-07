السعودية.. إيقاف انعقاد المؤتمرات الدورية الخاصة بمستجدات جائحة كورونا في المملكة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي إيقاف انعقاد المؤتمرات الدورية الخاصة بمستجدات جائحة كورونا في المملكة.



وأوضح، خلال المؤتمر الصحفي الخاصة بمستجدات الجائحة، أنه انعقاد المؤتمر ستكون عند الحاجة أو عند ظهور مستجدات يستلزم إقامته، كما سيتوقف الإعلان اليومي عن أرقام حالات الإصابات بصورته تكون البيانات متاحة للخبراء والمختصين على الموقع الوزارة الرسمي.

وتوقع الدكتور العبدالعالي مواصلة المؤشرات حالة الانخفاض خلال الفترة القادمة نتيجة لنجاح خطط المواجهة وارتفاع حالة الوعي المجتمعي والاقبال الكبير على الحصول على اللقاحات مؤكدا أن الخطة الوطنية للقاحات استهدفت 99 % من المستهدفين بجرعات اللقاح مما كان له الأثر الإيجابي في التخفيف من أثار المرض الناتج عن الفيروس والحد من الانتشار.

واكد انه وبعد سبع مئة وخمسة وثلاثين يوماً منذ الإعلان عن رصد أول حالة بفيروس كورونا في المملكة في الثاني من مارس 2020 م تتجاوز المملكة الجائحة بنجاح وتعلن البدء في مرحلة التعافي الكاملة.