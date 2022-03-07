سيؤول تنهي المعاملات مع "المركزي الروسي"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، الإثنين، إن سيؤول قررت إنهاء المعاملات مع البنك المركزي الروسي.



خطوة كوريا الجنوبية تنضم إلى جهود الدول الغربية لتشديد العقوبات على موسكو بسبب العملية العسكرية ضد أوكرانيا.

من جانبها، قالت حكومة نيوزيلندا اليوم الاثنين إنها ستطرح تشريعا يسمح لها بفرض عقوبات هي الأولى من نوعها على روسيا.

وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن إن العقوبات ستمنح البلاد القدرة على تجميد الأصول الروسية في نيوزيلندا وتمنع الأشخاص والشركات من نقل أموالهم وأصولهم إليها هربا من العقوبات التي تفرضها دول أخرى ومنع اليخوت والسفن والطائرات العملاقة من دخول مياه نيوزيلندا أو مجالها الجوي.

كما أصدرت قائمة تحظر 100 فرد من دخول نيوزيلندا.

والأسبوع الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على البنك المركزي الروسي ومصادر ثروة أخرى، لتوجه ضربة قوية لاقتصاد البلاد وتزيد من معاقبة موسكو.

كما انضمت اليابان إلى الولايات المتحدة وحلفاء آخرين في فرض عقوبات إضافية على روسيا، وهو ما شمل تجميد أصول قيادات بالبلاد وثلاث مؤسسات مالية.

ومنذ بداية العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، توالى فرض العقوبات الأوروبية والأمريكية بحق موسكو حتى طالت الرئيس فلاديمير بوتن وكبار المسؤولين في حكومته وكذلك قيادات الجيش ومؤسسات ومصارف روسية عديدة، في محاولة لثنيه عن العملية العسكرية التي بدأتها موسكو 24 فبراير/شباط الماضي وتقول إنها لحماية أمنها القومي.