شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مشروعات قوانين على مائدة اجتماعات لجان "النواب" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل 24 لجنة نوعية بمجلس النواب، اجتماعاتها على هامش انعقاد الجلسات العامة، اليوم الإثنين، لمناقشة عدد من القضايا وأدوات رقابية محالة إليها وعدد من التشريعات .

وتنظر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون مقدم من النائبة عبلة الهواري، وستين نائباً آخرون، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، وآخر مقدم من النائب أحمد مقلد، وستين نائباً آخرون، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش، وتبحث لجنة الدفاع والأمن القومي، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون.

وتستكمل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، وتناقش لجنة السياحة والطيران المدني، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي.

والمنتظر أن تناقش لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشروع قانون بإنشاء صندوق مصر الرقمية المحال من الحكومة الى اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئتي مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة الموازنة، بحضور ممثلي وزارات منها العدل، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المالية، التخطيط والتنمية الاقتصادية، الداخلية، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والهيئة العامة للرقابة المالية.

وتستكمل لجنة الخطة والموازنة، متابعة تنفيذ توصيات اللجنة التي وردت بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، فيما يخص محافظتي الدقهلية والغربية، وتستكمل لجنة الشئون الاقتصادية نظر ومناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد.

وتنظر لجنة الشئون العربية، العلاقات المصرية – الجزائرية، بينما تدرس لجنة الشئون الأفريقية خطة وزارة الموارد المائية والري فيما يخص الشأن الإفريقي، والمقرر أن يطرح بلجنة الاقتراحات والشكاوى ما يزيد عن 35 اقتراح برغبة عن تطوير الطرق واستحداث الشبكات ومواقف النقل منها إنشاء مواقف خاصة للسيارات الأجرة والخاصة وتيسير حركة المرور داخل محافظة الإسكندرية، وآخرى بشأن تطوير الخدمات ومراكز الشباب وتطوير الكباري والمزلقانات والسكك الحديدية .

وتنظر اللجان ما يزيد عن 32 طلب إحاطة، منها مناقشة لجنة القوى العاملة لطلب إحاطة للنظر في إخراج جميع شرائح العاملين بجميع قطاعات الدولة أو العمالة غير المنتظمة أو أصحاب المعاشات من نظام شرائح الكهرباء"، وآخر ضمن جدول أعمال لجنة الصناعة بشأن التسهيلات التي تقدم للمستثمرين، والاطلاع على آخر مستجدات الخريطة الاستثمارية، ودراسات الجدوى الاسترشادية ووصولها للمستثمرين،وطلب بشأن إنشاء مصنع للورق والخشب من البجاس المصاص الناتج من مصنع سكر نجع حمادي محافظة قنا للاستفادة من مخلفات القصب لاستخراج البجاس والحد من التلوث، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

وتنظر لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر طلب إحاطة بشأن تأخر وزارة التجارة والصناعة في إنهاء إجراءات إنشاء منطقة صناعية في الظهير الصحراوي الغربي بقرية طهما – العياط- الجيزة، وتناقش لجنة الطاقة والبيئة بين طلباتها آليات تعظيم الاستفادة من المحميات الطبيعية وخطط تطويرها واستغلالها بالشكل الأمثل تماشيًا مع خطة الدولة للتطوير.

ويطرح على مائدة لجنة الإدارة المحلية، قضايا تتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة من خلال طلب إحاطة بشأن تخصيص عدد إثنان أتوبيس وتزويدهما بمصعد كهربائي للصعود والهبوط، وتجهيزهما لاستيعاب الكراسي المتحركة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بهدف تيسير أمورهم ودمجهم في المجتمع، وآخر بشأن توفير وسائل مواصلات مطابقة للمواصفات الفنية والأكواد المطلوبة لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك بجميع الخطوط الداخلية والخارجية بمحافظة الدقهلية.

وتستكمل لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، مناقشة سبل تدعيم وتنشيط حركة تصدير قطاع المقاولات لقارة أفريقيا، فيما تدعو لجنة حقوق الإنسان، وزارة الشباب والرياضة لعرض ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الإنسان من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتلقي الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة إلى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما بتعلق بحقوق الإنسان.