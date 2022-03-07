التموين: أسعار الخبز الحر خارج مسئولية الوزارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال مصدر بوزارة التموين، إن الوزارة تراقب المخابز السياحية في عدة أمور منها الشهادات الصحية والتراخيص، لكنه أضاف أن مسئولية الوزارة في تحديد هامش ربح لهذه المخابز غير متاح حاليًا.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن أسعار الخبز في المخابز السياحية تتحدد وفقًا لحالة العرض والطلب، والوزارة لا تتدخل فيها.

وتابع: "الوزارة تتولى التفتيش على المخابز السياحية للتأكد من التراخيص، والاشتراطات والوزن الخاص بكل رغيف خبز، لكن على المخابز إعلان أسعار الخبز فيها بشكل واضح".

وأشار إلى أنه اليومين الماضيين تم تنفيذ عدة حملات جديدة للرقابة على المخابز السياحية.

وأكد المصدر أنه يتم حاليا تنفيذ حملات لتشديد الرقابة على المخابز الحكومية لمنع بيع الدقيق المدعم إلى المخابز السياحية، كما يوجد حاليا اجتماعات مستمرة في قطاع الرقابة والتوزيع بعد زيادة أسعار الرغيف الحر.

وكان قال عطية حماد، رئيس شعبة المخابر بالغرفة التجارية بالقاهرة، قال إن أسعار الدقيق والخبز السياحي شهدت زيادة بداية مطلع الأسبوع الجاري، تأثرًا بالعمليات العسكرية الروسية الأوكرانية، مشددا على أنه لم يتم المساس بأسعار الخبز المدعم نهائيا.