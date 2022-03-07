شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: 327 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين تسجيل 327 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الأحد نزولا من 329 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن 214 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا ارتفاعا من 175 في اليوم السابق.

وسجلت الصين 442 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض ارتفاعا من 209 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وبذلك يكون بر‭ ‬الصين الرئيسي قد سجل حتى يوم الأحد 111195 إصابة مؤكدة.

ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.