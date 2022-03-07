رسالة جديدة من رئيس أوكرانيا لقادة الغرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

انتقد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قادة الدول الغربية لعدم وجود رد فعل منهم على تهديد موسكو بالهجوم على



المنشآت الصناعية العسكرية الأوكرانية.

وقال زيلينسكي، في تسجيل فيديو بثه عبر حسابه على منصة تيليجرام: "فكر في الإحساس بإفلات الغزاة من العقاب".

وأضاف: "لم أسمع رد فعل من أي من قادة العالم اليوم.. ولا كلمة، وكأن قادة الغرب قد اختفوا الليلة".

وأعلنت موسكو، الأحد، أن قواتها تعتزم قصف المنشآت الصناعية العسكرية الأوكرانية باستخدام ما تقول إنها أسلحة دقيقة.

وأشار زيلينسكي إلى أن الآلاف من الأشخاص يعملون في المصانع، والتي تقع في مدن حيث يعيش بالقرب منها مئات الآلاف من الأشخاص.

واعتبر أن "جرأة المعتدي هي إشارة واضحة إلى الغرب بأن العقوبات التي فرضت على روسيا ليست كافية".