مساجد السعودية تباشر إزالة ملصقات التباعد بعد أكثر من عامين (فيديو)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

باشرت فروع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية التشديد على منسوبي المساجد بإزالة ملصقات التباعد بين الصفوف تزامنًا مع قرار إلغاء التباعد بين المصلين في الجوامع والمساجد بالسعودية، مع الالتزام بالكمامات، وفق صحيفة "سبق" الإلكترونية.



فيما تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لبدء إزالة الملصقات بمساجد السعودية بعد أكثر من عامين من التباعد بين الصفوف في ظل الإجراءات الاحترازية التي فرضتها جائحة كورونا.

وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، قد غرد فور نشر بيان الداخلية بتغريدات عدة، شكر خلالها القيادة الرشيدة على جهودها في الحفاظ على صحة وسلامة مرتادي بيوت الله، وأشاد بحرص وتطبيق التعليمات من منسوبي المساجد والمصلين منذ بدء الجائحة.