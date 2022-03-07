عاجل.. الصين تكشف تطورات أوضاع مواطنيها بأوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قالت الصين، الإثنين، إنها أجلت "معظم" مواطنيها الذين حوصروا في أوكرانيا من جراء العملية العسكرية الروسية.



وتجاهلت بكين تحذيرات أجهزة المخابرات الأمريكية من أن هناك هجوما روسيا وشيكا لأوكرانيا، ومع التدهور السريع للأوضاع، تخلت البعثة الدبلوماسية الصينية عن عملية إجلائهم جوا مباشرة من أوكرانيا، واختارت نقلهم برًا إلى بلد ثالث.

وقالت السفارة الصينية في أوكرانيا في بيان: "في الوقت الحاضر، تم إجلاء معظم المواطنين الصينيين"، داعية من لا يزالون موجودين في أوكرانيا إلى المغادرة "في أقرب وقت ممكن".

وهبطت السبت أول طائرة تقل عائدين من رومانيا في هانغتشو (شرق) بالقرب من شنغهاي.

وتحدث مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة عن حوادث بين أوكرانيين وصينيين موجودين في أوكرانيا من دون أن يتسنى التحقق من ذلك.

كما أصيب شخص من الجنسية الصينية بالرصاص الثلاثاء أثناء توجهه إلى لفيف، المدينة الرئيسية في غرب أوكرانيا والقريبة من بولندا.