الكرملين يكشف أن بوتين بحث مع بينيت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بحثا العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.



وورد في بيان الكرملين: "استمر تبادل وجهات النظر حول العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس، بالإضافة إلى الاتصالات الأخيرة التي أجراها نفتالي بينيت مع عدد من قادة الدول".

واتفق الرئيس الروسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي على الاستمرار في الاتصالات.

وتحدث بوتين في وقت سابق مع بينيت هاتفيا، حيث أوضح الرئيس الروسي شروط حل الأزمة.