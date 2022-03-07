شكرا لقرائتكم خبر عن دبلوماسيون روس لدى الأمم المتحدة يغادرون الأراضي الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - غادر يوم الأحد دبلوماسيون من البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة، والذين أعلنت الولايات المتحدة انهم أشخاصا غير مرغوب فيهم، الأراضي الأمريكية متوجهين إلى روسيا.

وكانت البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة قد أبلغت وكالة أنباء تاس الروسية بمغادرة الدبلوماسيين للأراضي الأمريكية.

يشار إلى أنه في 28 فبراير الماضي طلبت الولايات المتحدة من 12 دبلوماسيا بالبعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة مغادرة البلاد بحلول 7 مارس.