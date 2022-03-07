شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الرابع.. كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 200 ألف إصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تجاوز عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين 200 ألف حالة لليوم الرابع على التوالي بسبب استمرار تفشي متحور "أوميكرون".

وأعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها صباح اليوم أن البلاد سجلت 210 آلاف و716 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، من بينها 210 آلاف و628 حالة محلية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4 ملايين و666 ألفا و977 إصابة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

ووصلت حصيلة الوفيات بسبب كورونا إلى 9096 حالة وفاة، بزيادة قدرها 131 وفاة عن اليوم السابق.

كما ارتفع عدد الحالات الحرجة لمرضى فيروس كورونا إلى 955 مريضا، بزيادة قدرها 70 مريضا عن اليوم السابق.