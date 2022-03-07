شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة كبير قائدي أوركسترا «البولشوي» بعد ضغوط لإدانة غزو أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن توجان سوخيف ، كبير قائدي الأوركسترا في مسرح البولشوي الروسي المعروف، يوم الأحد استقالته بعد تعرضه لضغوط لإدانة الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال سوخييف أيضا إنه استقال من منصبه كقائد لأوركسترا في مدينة تولوز الفرنسية، حيث ضغط عليه المسؤولون لتوضيح موقفه من الغزو.

وأضاف في منشور باللغة الإنجليزية على فيسبوك "اليوم وجدت نفسي مضطرا لاتخاذ خيار واختيار واحدة من عائلتي الموسيقية على الأخرى. ويُطلب مني اختيار تقليد ثقافي على الآخر".

وقال " قررت الاستقالة من منصبي كمدير موسيقى لمسرح بولشوي في موسكو وأوركسترا ناشيونال دو كابيتول دي تولوز بشكل فوري".

وفي الأسبوع الماضي أقال أوركسترا ميونيخ فاليري جيرجيف كبير قائدي الأوركسترا بأثر فوري بسبب عدم استجابته على دعوات لإدانة الغزو.