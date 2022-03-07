على أجندة "النواب الأمريكي".. حظر استيراد النفط من روسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إن واشنطن تبحث تشريعات لحظر استيراد النفط من روسيا.



وكانت بريطانيا، أعلنت الأحد، عزمها تقديم "خطة عمل" تهدف إلى وقف الحرب الروسية الأوكرانية.

ويستعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إلى تقديم "خطة عمل" دولية تهدف إلى "إفشال" الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويعتزم جونسون، تكثيف الاجتماعات الدبلوماسية الأسبوع المقبل في لندن، لتحقيق هذه الغاية، بحسب ما أعلن مكتبه، السبت.

وبعد موجة "غير مسبوقة" من العقوبات الغربية ضد مصالح روسية ردا على غزو أوكرانيا، سيدعو جونسون المجتمع الدولي إلى تجديد "جهوده المنسقة" ضد موسكو من خلال "خطة عمل مؤلفة من 6 نقاط"، يُفترض أن يفصلها الأحد"، وفق ما أوضح داونينج ستريت، في بيان.

وأضاف جونسون، في بيان، أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجب أن يفشل ويجب علينا أن نتأكد من أنه سيفشل في هذا العمل"، بحسب قوله.

وأضاف "لا يكفي التعبير عن دعمنا للنظام الدولي القائم على قواعد، بل يجب علينا الدفاع عنه ضد محاولة متواصلة لإعادة كتابة القواعد بالقوة العسكرية".

وتحقيقا لهذا الهدف، يلتقي جونسون، الإثنين، في داونينج ستريت بشكل منفصل ثم خلال اجتماع ثلاثي، مع نظريه الكندي جاستن ترودو والهولندي مارك روتي.

كما سيستقبل، الثلاثاء، في لندن قادة مجموعة فيشجراد التي تضم المجر وبولندا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا.

وتتضمن خطة العمل حشد تحالف إنساني دولي لأوكرانيا، ودعم قدرة البلاد على الدفاع عن نفسها، وزيادة الضغط الاقتصادي ضد النظام الروسي إلى الحد الأقصى، ومنع "التطبيع الخبيث" لما تفعله روسيا بأوكرانيا، فضلا عن متابعة المسار الدبلوماسي توصلا إلى خفض للتصعيد وإطلاق "حملة سريعة" لتعزيز الأمن في المنطقة الأوروبية الأطلسية.