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أنتوني بلينكن: بلادنا وأوروبا تتشاوران لوقف واردات النفط الروسي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 مارس 2022

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صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن الحكومة الأمريكية تجري مشاورات مع حلفائها الأوروبيين حول وقف محتمل لورادات النفط القادم من روسيا.

 

وفي تصريحات لمحطة "سي إن إن"، قال بلينكن الأحد:" نتحدث الآن مع شركائنا وحلفائنا الأوروبيين لبحث إمكانية فرض حظر على استيراد الغاز الروسي بطريقة منسقة".

 

وأضاف بلينكن أن النقاش يتعلق أيضاً بضمان "استمرار وجود عرض مناسب من النفط في الأسواق العالمية. وثمة مناقشة نشطة للغاية بينما نحن نتحدث هنا".

 

وكان بلينكن أدلى بتصريحاته للمحطة عبر الفيديو وذلك أثناء زيارته لمولدوفا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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