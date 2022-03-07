شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أنتوني بلينكن: بلادنا وأوروبا تتشاوران لوقف واردات النفط الروسي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن الحكومة الأمريكية تجري مشاورات مع حلفائها الأوروبيين حول وقف محتمل لورادات النفط القادم من روسيا.



وفي تصريحات لمحطة "سي إن إن"، قال بلينكن الأحد:" نتحدث الآن مع شركائنا وحلفائنا الأوروبيين لبحث إمكانية فرض حظر على استيراد الغاز الروسي بطريقة منسقة".

وأضاف بلينكن أن النقاش يتعلق أيضاً بضمان "استمرار وجود عرض مناسب من النفط في الأسواق العالمية. وثمة مناقشة نشطة للغاية بينما نحن نتحدث هنا".

وكان بلينكن أدلى بتصريحاته للمحطة عبر الفيديو وذلك أثناء زيارته لمولدوفا.