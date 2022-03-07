أوكرانيا تؤكد أن 20 ألف أجنبي تطوعوا للقتال ضد روسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن قرابة 20 ألف مقاتل أجنبي استعدادهم للتطوع من أجل مساعدة أوكرانيا على محاربة روسيا، وفق ما أعلن وزير الخارجية الأوكراني الأحد.



قال دميترو كوليبا لقناة "سي إن إن" الأميركية "بلغ عددهم حالياً حوالي 20 ألفاً وهم يتحدرون بشكل أساسي من دول أوروبية".

واعتبر أن "الكثير من الأشخاص يكرهون روسيا" منذ سنوات لكنهم لم يجرؤوا على معارضتها.

وأضاف "عندما شاهد الناس أن الأوكرانيين يقاتلون وأنهم لم يستسلموا، اندفعوا إلى الالتحاق بالقتال".

وإذ قال وزير الخارجية الأوكراني إنه "يدرك هذه الحاجة للقتال"، أكد أن "الأهم" هو تلقي مساعدة "سياسية واقتصادية وعسكرية" من بقية دول العالم، وخصوصاً الدفاع الجوي".

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في أواخر فبراير (شباط) تشكيل "فرقة دولية" من المتطوعين للمساعدة في صد الغزو الروسي.

ودعا الأجانب الراغبين في الالتحاق بالمعركة، للتواصل مع سفارات أوكرانيا في بلدانهم.

وسمحت الدنمارك لمواطنيها بالمشاركة، وكذلك وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، لكن قائد هيئة أركان القوات المسلحة البريطانية الأميرال توني راداكين اعتبر الأحد أنه "من غير القانوني وغير المفيد" للشعب البريطاني التوجه إلى أوكرانيا للقتال.