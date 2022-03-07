مندوبة أمريكا بالأمم المتحدة تؤكد أن مئات الجنود الروس يُقتلون يومياً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، لقناة "أيه بي سي" التليفزيونية الأمريكية إن "المئات من القوات الروسية يُقتلون كل يوم"، مضيفة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدأ في الشعور "بعواقب أفعاله".



وقالت غرينفيلد إن "بوتين اتخذ القرار الذي يريده لمواصلة المواجهة بالتصعيد والهجوم على المدنيين، والمضي قدماً في هذه الحرب التي تشعر بها روسيا مثل أي شخص أخر".

وقالت: "لكن لا أستطيع أن أفسر سبب مواصلته المضي قدماً في الطريقة العدوانية التي يستمر بها في أوكرانيا".

كانت هيئة الأركان العامة الأوكرانية قد أعلنت مؤخراً عن مقتل نحو 9100 من القوات الروسية.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن 498 جندياً روسياً قتلوا حتى الآن، وهذه هي أول أرقام رسمية من روسيا منذ بداية الحرب.

لكن لم يتم التحقق على نحو مستقل من الأرقام الصادرة من الجانبين الروسي والأوكراني .

كما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت سابق من اليوم الأحد، وقوع مئات من الجنود الروس في الأسر، غير أنه لم يذكر أي ارقام.