شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة آية مدنى: المصريون أصبحوا يشعرون بالأمان فى عهد الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقيه شباب الأحزاب والسياسيين، بتوجيهات الرئيس السيسي بإقلاع طائرات إلى رومانيا لإعادة المصريين الذي عبروا حدود أوكرانيا، وبالدور الذي تقوم به الخارجية المصرية ووزارة الهجرة في هذا الشأن.

وثمنت مدني، مساعي الدولة في الحفاظ على أرواح أبناءها، من خلال توجه مساعد وزير الخارجية إلى بوخارست لتسهيل إجراءات إجلاء المصريين العالقين بها وعودتهم إلى وطنهم، مؤكده أن أبناء مصر غاليين علينا والحفاظ على أروحهم واجب وأن القيادة السياسية أدت واجبها على أكمل وجه.

وذكرت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقيه شباب الأحزاب والسياسيين، أن المصريون في الخارج والداخل أصبحوا يشعروا بالأمان في ظل عهد الرئيس السيسي، متابعة أن رؤيتهم لتحرك كل أجهزة الدولة واهتمامها بإعادة المصريين العالقين فى أوكرانيا خير دليل.