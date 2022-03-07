اليوم.. حفل توزيع جوائز فاروق حسني في مركز الجيزة للفنون

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلنت مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، إقامة حفل توزيع جوائز الفنون الدورة الثالثة لعام 2022 لمسابقات (التصوير - النحت - النقد الفني - التصوير الفوتوغرافي- العمارة) وافتتاح المعرض الجماعي للشباب تحت رعاية وزارة الثقافة، اليوم الاثنين الموافق 7 مارس 2022، الساعة 7 مساء في مركز الجزيرة للفنون بالزمالك.

وانتهت جميع لجان التحكيم من التصويت على الأعمال الفنية المؤهلة للمعرض الجماعى والمرشحة لجوائز الفنون لهذه الدورة.

وتقدم لهذه الدورة من جوائز الفنون فروع (التصوير "الرسم" - النحت - النقد الفني التشكيلي- العمارة - التصوير الفوتوغرافي) عدد 1460 عملًا فنيًا ومعماريًا وبحثًا نقديًا من 749 فنانًا ومعماريًا وناقدًا فنيًا من جميع محافظات مصر وتصل قيمة الجوائز إلى 500 ألف جنيه.