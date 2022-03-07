عاجل | ما هي أهداف روسيا من محاصرة كييف

مع دخول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الحادي عشر، حيث تتزايد المؤشرات على إيمان الغرب بأن كييف ستسقط في النهاية بأيدي القوات الروسية، يستمر الحصار الروسي للعاصمة لعدة أهداف، من أبرزها منع وصول المساعدات العسكرية إلى العاصمة الأوكرانية.

يأتي ذلك فيما أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الصواريخ الروسية دمرت بالكامل مطار "فينيتسيا" جنوب غرب كييف.

وذكرت مفوضية حقوق الإنسان اليوم في تقرير جديد لها بارتفاع عدد القتلى بين المدنيين إلى 364 وإصابة 750 منذ بدء الحرب في أوكرانيا.

وفي آخر التطورات، أعلنت سلطات ماريوبول بدء إجلاء المدنيين عبر الممرات الإنسانية، فيما أعلنت السلطات الروسية إجلاء نحو 6500 أوكراني من دونيتسك ولوغانسك إلى روستوف الروسية.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 2203 من مواقع البنية التحتية العسكرية الأوكرانية منذ بدء العملية، وإسقاط 8 مقاتلات أوكرانية وقصف مطار عسكري جنوب أوكرانيا، وإسقاط 6 مسيرات أوكرانية من طراز "بيرقدار" التركية، وتدمير 69 مقاتلة أوكرانية على الأرض و24 في الجو و778 دبابة. كما أكدت أن قوات دونيتسك ولوغانسك سيطرت على 11 بلدة شرق أوكرانيا.

أهداف الحصار الروسي للعاصمة

- تطبيق المرحلة الثانية من الاجتياح بمحاصرة المدن الكبرى مثل كييف وخاركيف.

- السيطرة على القواعد العسكرية القريبة من العاصمة.

- إسقاط الطائرات المسيرة والمقاتلات الأوكرانية.

- منع وصول المساعدات العسكرية الغربية إلى كييف.