هكذا اعترضت إسرائيل مسيرتين إيرانيتين العام الماضي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 مارس 2022 04:09 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 7 - مارس - 2022 2:46 صباحًا

كشفت السلطات الإسرائيلية، الأحد عن معلومات حول اعتراض طائرات مقاتلة من نوع F35i لطائرتين إيرانيتين مسيرتين “في سماء المنطقة” قبل نحو عام.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له أن عملية الاعتراض جرت في آذار عام 2021، وأن الطائرتين كانتا في طريقهما من إيران نحو إسرائيل.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن الاعتراض تم “بتنسيق مع دول مجاورة وبذلك تم إحباط اختراقها المجال الجوي الإسرائيلي”.

وأضاف البيان “لقد كانت الطائرتان المسيرتان تحت مراقبة أنظمة التعقب الإسرائيلية طيلة فترة تحليقهما”.

ولكن القناة الإخبارية الإسرائيلية (12) أشارت إلى أنه تم اعتراض طائرة مسيرة ثالثة باستخدام السايبر.

وبدورها قالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي: “لدى F35 رادار يمكنه اكتشاف الأهداف الصغيرة والبطيئة، مثل الطائرات بدون طيار – وكذلك صواريخ جو-جو القادرة على ضربها واعتراضها، على الرغم من حجمها.

وخلال الأعوام الماضية، شنت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا طالت مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.

ونادرا ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضرباتها تلك في سوريا، لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.