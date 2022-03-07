شكرا لقرائتكم خبر عن عملية هجوم مباغتة .. تحرير مواقع بمحافظة صعدة وفرار جماعي لمليشيا الحوثي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

تمكنت قوات الجيش الوطني، من تحرير مواقع جديدة في مديرية البقع بمحافظة صعدة بعد هجوم على مليشيا الحوثي الإرهابية.

ونقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) عن مصدر عسكري، قوله : “إن ألوية اليمن السعيد في محور البقع التابعة للجيش الوطني شنت عملية هجوم مباغته على مواقع كانت تتمركز فيها مليشيا الانقلاب الحوثي في منطقة “جشيرة”.

وأضاف أن العملية أسفرت عن تحرير مناطق جديدة كانت تسيطر عليها المليشيات.

كما أسفرت أيضا عملية الهجوم الناجحة، عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر الميليشيا فيما لاذ البقية بالفرار.

وحاز الجيش الوطني غنائم من أسلحة خفيفة ومتوسطة خلفتها عناصر المليشيا، بعد فرارها.