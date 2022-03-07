شكرا لقرائتكم خبر عن في عملية خطرة للغاية .. قوات أمريكية وبريطانية خاصة تستعد لإجلاء الرئيس الأوكراني والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

في عملية وصفت بأنها” خطرة للغاية”، يستعد 70 فرد من القوات الجوية الخاصة البريطانية و 150 فرد من البحرية الأمريكية متواجدين حالياً في ليتوانيا للقيام بعمليات تدريبية استعداداً لإجلاء الرئيس الأوكراني زيلينسكي لمكان مجهول.

وبحسب ما ذكرته صحف بريطانية، فإنهم يخططون للقيام بهذه المهمة في جنح الليل، وقد وُصفت العملية بأنها ستكون خطرة للغاية.

يأتي هذا في ظل ما تم تداوله عن دخول الآلاف من القوات الروسية إلى أوكرانيا.

وكان مسؤول رفيع في البنتاغون، قد صرح أن القتال لا يزال دائرا في الجنوب بالقرب من خيرسون وميكولايف

وأضاف أننا نقدر أن 95% من القوات التي حشدتها روسيا على الحدود الأوكرانية باتت داخل أوكرانيا.