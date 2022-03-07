شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام فلكية.. هدية من بوتين لدولة عربية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أفادت وكالة السودان للأنباء (سونا)، وصول 20 ألف طن من القمح الروسي إلى ميناء بورتسودان الجنوبي، وذلك في إطار منحة مقدمة للسودان من روسيا.

ونقلت الوكالة عن والي البحر الأحمر المكلف بالإنابة، أن 20 ألف طن من القمح الروسي وصلت إلى الميناء.

ووجه والي البحر الأحمر المكلف، رسالة شكر للشعب الروسي لهذا الدعم المقدر.

ونقلت أيضا عن قنصل جمهورية روسيا الاتحادية بالسودان جيورجي اميرانوس ميان، حديثه عن عمق ومتانة العلاقات بين روسيا والسودان.

وأكد استمرار دعم بلاده للسودان، معربا عن تمنياته للشعب السوداني، بدوام التطور.

يأتي هذا عقب أنباء تم تداولها في السابق، أن موسكو من المقرر أن ترسل شحنة قمح إلى الخرطوم كمساعدة إنسانية للبلاد.