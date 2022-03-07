روسيا: استخدام سلاح الجو الأوكراني مطارات دول أخرى ربما يعد مشاركة منها في الصراع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

في تلويح روسي قد يوسع نطاق العملية العسكرية في أوكرانيا وينذر بحرب عالمية، حذرت موسكو من استخدام المقاتلات الأوكرانية مطارات دول أخرى.



ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن إيجور كوناشينكوف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية قوله الأحد إن أي دولة تتيح لسلاح الجو الأوكراني استخدام مطاراتها لشن هجمات على روسيا يمكن اعتبار أنها دخلت الصراع.

وأضاف المتحدث الروسي قائلا: "استخدام شبكات المطارات الخاصة بهذه الدول قاعدة لطائرات عسكرية أوكرانية، واستخدامها لاحقا ضد القوات المسلحة الروسية، ربما يُنظر إليه على أنه مشاركة من هذه الدول في نزاع مسلح".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أشار في وقت سابق إلى أن العقوبات الغربية بمثابة إعلان حرب على بلاده.

وتتدفق الأسلحة الغربية على كييف التي تأمل في فرض منطقة حظر طيران فوق حدودها، لكن حلف شمال الأطلسي رفض طلبها خشية التورط في قتال مباشر مع روسيا.

وأمر بوتين الأسبوع الماضي وضع قوات الردع الاستراتيجي في حالة تأهب قصوى.