شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة دعاء عريبى تطالب بعمل مطبات صناعية أمام مجمع الكليات بسبرباى بالغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت النائبة دعاء عريبى عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إلى الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية للموافقة على عمل مطبات صناعية أمام مجمع الكليات بمنطقة سبرباى، وذلك بناء على شكوى أهالى منطقة سبرباى الذين يتضررون من كثرة الحوادث.

ومن جانبه، قالت النائبة دعاء عريبى إنها تلقت رد من رئاسة مركز ومدينة طنطا على الطلب المقدم منها الى الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية بشأن عمل مطبات صناعية أمام مجمع الكليات بسرباى، و الإفادة بأنه سيتم عمل مهدئات سرعة ووضع العلامات الارشادية والتحذيرية المطلوبة لتأمين وسلامة مستخدمى الطريق.

ووجهت النائبة دعاء عريبى عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر والتقدير للدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ولرئيس مركز ومدينة طنطا.

وكانت النائبة دعاء عريبى عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد تقدمت من قبل بطلب إلى الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية للموافقة على عمل شبكة صرف صحى بمساكن الأوقاف بمنطقة العجيزى، وتحسين محطة الرفع للصرف الصحى، وذلك بناء على طلب الأهالى الذين يعانون أشد المعاناة من عدم وجود هذه الخدمة.

وهو ما وافق عليه الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، وقالت النائبة دعاء عريبى إن المحافظ وافق على الطلب المقدم منها بعمل شبكة للصرف الصحي بمنطقة مساكن الأوقاف بالعجيزى وتحسين محطة رفع الصرف الصحى، مشيرة إلى أنه وافق الطلب لرئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي للمعاينة، وأنه لا مانع لديه من عمل شبكه للصرف بتلك المنطقة.