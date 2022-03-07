شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود الأوكراني: نواجه أزمة إنسانية بنزوح مليون لاجئ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد حرس الحدود الأوكراني أنه يواجه مأساة إنسانية عبر الحدود، مع نزوح أكثر من مليون لاجئ عبروا الحدود نحو بولندا.

وفي وقت سابق، أكد وزير خارجية أوكرانيا، أن إغلاق الأجواء أمام روسيا ستؤتي ثمارها .

‏وأوضح أن هناك متطوعون من مختلف دول العالم يريدون تقديم المساعدة للشعب الأوكراني، بحسب العربية نت.

من جهة أخرى كشف وزير الدفاع الأوكراني، أن بلاده تكبدت خسائر كبيرة جراء الغزو الروسي، مؤكدًا أن الوضع ما زال تحت السيطرة.

بدوره أعلن الرئيس الأوكراني، أن القوات الروسية تستعد لقصف مدينة أوديسا على البحر الأسود، كذلك أكدت الاستخبارات الأوكرانية، أن روسيا تنشر صواريخ توتشكا الباليستية في محيط العاصمة كييف.

بينما يقوم الجيش الأوكراني، بمساعدة مدنيين في الهروب من قصف على أربين بضواحي كييف.

وأشارت منظمة الصحة العالمية، إلى سقوط قتلى وجرحى جراء هجمات على المستشفيات في أوكرانيا.

كذلك أكدت منظمة الأمم المتحدة أن أكثر من 1,5 مليون أوكراني فروا من منازلهم، منذ بدء الحرب وحتى اليوم.