شكرا لقرائتكم خبر عن فرض رقابة صارمة على المناجم.. الإطاحة بـ 40 من كبار مهربي الذهب في دولة عربية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أطاحت السلطات السودانية بـ 40 من كبار المهربين للذهب خارج البلاد.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام سودانية عن الفريق أول محمد حمدان دقلو، فإنه تم القبض على أكثر من 40 شخصاً من كبار التجار المهربين للذهب والمتعاملين بالدولار.

وأضاف دقلو أن السلطات تسعى للقبض على الممولين الحقيقيين والذين يقفون خلفهم للمضاربة في الذهب والدولار ، منوها أن السلطات حصرت شركات الامتياز والمخلفات بغرض إجراء مراجعات شاملة لتلك الشركات.

كما أعلن فرض رقابة على كل مناجم الذهب والشركات العاملة في البلاد، ومراقبة جميع المعابر وتكثيف عمل القوات المشتركة.

وشدد حميدتي قائلا: :أعيننا ستكون مفتوحة لمراقبة اقتصادنا الوطني.

وفي ذات السياق أشار إلى أنه لا يملكون عصا موسى لنزول سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني بين اليوم والغد.