شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني إسباني: نرحب بالأوكرانيين ولا ترحيب بالمسلمين لأنهم غزاة (فيديو ) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

أظهر خطاب زعيم حزب “فوكس” الإسباني، سانتياغو أباسكال، في مجلس الشيوخ الإسباني عنصرية واضحة عندما وصف المهاجرين الواصلين إلى مليلية بأنهم من أصل مسلم ولا يجب مقارنتهم باللاجئين الأوكرانيين.

وفي فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، قال أباسكال في معرض الحديث عن الحرب في أوكرانيا بالمجلس، نرحب باللاجئين الأوكرانيين، لكن لا نرحب المسلمين لأنهم غزاة وليسوا لاجئين.

وكانت الحرب الروسية على أوكرانيا سببا في إخراج مثل هذه العنصرية الواضحة من صدور الكثير ممن يدعي الحرية والمساواة بين الناس؛ فقد خرج الكثير من الأوروبيين بكثير من التصريحات المماثلة في الأيام الأخيرة وهم يحاولون المقارنة بين اللاجئين الأوكرانيين وبين اللاجئين المسلمين.