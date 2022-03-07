شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تهديد روسيا.. بولندا تصدم أوكرانيا: لن نسمح لكم باستخدام مطاراتنا أو إرسال مقاتلات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

وجهت بولندا، صدمة إلى أوكرانيا، بعد تصريحات المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، بأن أي دولة تسمح بانطلاق مقاتلات عسكرية لأوكرانيا من أراضيها ستعد مشاركة في الحرب ضد الجيش الروسي.

وأكدت بولندا، أنها لن ترسل طائرات “ميغ 29” المتواجدة لدى قواتها إلى أوكرانيا وأنها لن تسمح باستخدام مطاراتها في النزاع.

وقال مكتب رئيس الوزراء البولندي إن “بولندا لن ترسل طائراتها المقاتلة إلى أوكرانيا ولن تسمح باستخدام مطاراتها” في النزاع الحاصل مع كييف.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، قد قال إن وزارة الدفاع الروسية تعلم أن عددا من الطائرات الحربية الأوكرانية ذهبت إلى رومانيا ودول أخرى مجاورة لأوكرانيا، محذرا من أن “السماح لطائرات حربية أوكرانية باستخدام مطارات دول أخرى قد يُعتبر مشاركة من تلك الدول في الصراع المسلح”.