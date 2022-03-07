شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول في البنتاغون: 95% من القوات الروسية باتت داخل أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال مسؤول رفيع في البنتاغون “لا يمكننا التحقق بشكل مستقل من التقارير التي تفيد بأن القوات الروسية أطلقت النار على المتظاهرين في خيرسون.

وأضاف المسؤول، الذي رفض الكشف عن اسمه وفقا لـ”الحرة”، أن القتال لا يزال دائرا في الجنوب بالقرب من خيرسون وميكولايف

وتابع: “نقدر أن 95% من القوات التي حشدتها روسيا على الحدود الأوكرانية باتت داخل أوكرانيا”.