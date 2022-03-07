شكرا لقرائتكم خبر عن باكستاني لـ “زيلينسكي” في مايو 2021: “ستتعلم الدرس حين تحلق المقاتلات الروسية فوق كييف” والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير:

في شهر مايو من سنة 2021 وتحديدا أثناء اعتداء دولة الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة، غرد وقتها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على موقع توتير، بتغريدة بين فيها شماتة بقطاع غزة الذي تنزل عليه القذائف الصهيونية كالمطر؛ مظهرا دعمه القوي لدولة الاحتلال.

وكتب زيلينسكي وقتها وقال: “سماء إسرائيل مليئة بالصواريخ. بعض المدن مشتعلة. هناك ضحايا. جرح كثير. العديد من المآسي البشرية. من المستحيل أن ننظر إلى كل هذا بدون حزن وأسى. من الضروري وقف التصعيد فورا حفاظا على حياة الناس”.

ورد عليه حينها مواطن باكستاني قائلا له: “مهرج بالماضي، ومهرج للأبد.. ستتعلم الدرس يوما ما بالطريقة الصعبة، حين ما تحلق المقاتلات الروسية فوق كييف، وفوق خاركيف وفوق أوديسا”.