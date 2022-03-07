شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. قصف قنصلية هذه الدولة في خاركيف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

جدد الجيش الروسي قصفه العنيف على مدينة خاركيف التي تعد ثاني أكبر مدن أوكرانيا، مساء اليوم الأحد.

وطال القصف استهداف قنصلية أذربيجان في خاركيف شرق أوكرانيا، حيث نشرت قناة “العربية” مشاهد من قصف القنصلية وما لحق بها من أضرار تدميرية.

ونقلت وسائل إعلام مختلفة، أن سلطات كييف وجهت نداءً عاجلًا للمواطنين للتوجه إلى الملاجئ بشكل عاجل.

ويأتي ذلك في ظل استمرار وتيرة القصف على العاصمة كييف، من قبل الطائرات الروسية والقصف المدفعي.

وقالت المخابرات البريطانية، إن وتيرة القصف المدفعي على كييف مرتفعة كما في الأيام السابقة.