شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الأركان الأوكرانية: القوات الروسية تحشد الموارد لاقتحام كييف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت هيئة الأركان الأوكرانية إن القوات الروسية بدأت بحشد الموارد لاقتحام كييف، وإن الإمدادات تصل القوات الروسية من بيلاروسيا عبر تشرنوبيل.

وقال مسؤول أوكراني إن القوات الروسية كثفت قصفها الليلي لمدن أوكرانية في الوسط والشمال والجنوب.

وذكر مكتب الرئاسة الأوكرانية إنه يجب إجلاء مئات الآلاف من الأوكرانيين من مدنهم فورا، وأن هناك بالفعل العشرات من المدن في 8 أقاليم بالبلاد تشهد وضعا إنسانيا كارثيا.