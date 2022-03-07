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كييف: يجب إجلاء مئات الآلاف من الأوكرانيين فورا

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الدمام - شريف احمد - قال مكتب الرئاسة الأوكرانية إنه يجب إجلاء مئات الآلاف من الأوكرانيين من مدنهم فورا.

وذكرت صحيفة أوكراينسكا برافدا الأوكرانية الإلكترونية في ساعة متأخرة من ليل الأحد أن هناك بالفعل العشرات من المدن في ثمانية أقاليم بالبلاد تشهد وضعا إنسانيا كارثيا، وفقا لتصريحات مكتب الرئاسة الأوكرانية.

ووفقا للصحيفة، اتهم مكتب الرئاسة أيضا روسيا باستخدام الممر الإنساني كذريعة لتعزيز مواقعها العسكرية واحتلال أوكرانيا بالكامل.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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