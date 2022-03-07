شكرا لقرائتكم خبر عن كييف: يجب إجلاء مئات الآلاف من الأوكرانيين فورا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مكتب الرئاسة الأوكرانية إنه يجب إجلاء مئات الآلاف من الأوكرانيين من مدنهم فورا.

وذكرت صحيفة أوكراينسكا برافدا الأوكرانية الإلكترونية في ساعة متأخرة من ليل الأحد أن هناك بالفعل العشرات من المدن في ثمانية أقاليم بالبلاد تشهد وضعا إنسانيا كارثيا، وفقا لتصريحات مكتب الرئاسة الأوكرانية.

ووفقا للصحيفة، اتهم مكتب الرئاسة أيضا روسيا باستخدام الممر الإنساني كذريعة لتعزيز مواقعها العسكرية واحتلال أوكرانيا بالكامل.