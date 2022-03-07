شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاون الإسلامي» تفتح مكتبا في كابول للمساعدة الإنسانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فتحت منظمة التعاون الإسلامي مكتبًا لها، في كابول، الذي سينسق الجهود الإنسانية للمنظمة في أفغانستان، من أجل معالجة الأزمة الإنسانية في البلاد.

ونقلت قناة «طلوع نيوز» التليفزيونية الأفغانية عن المنظمة قولها، أمس الأحد، في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) إنه تم تعيين محمد سعيد العياش، مديرًا لمكتب المنظمة في أفغانستان.

وتابعت المنظمة أن المكتب سيتابع تنفيذ نتيجة الاجتماع الوزاري الاستثنائي للمنظمة، الذي عُقد في باكستان في ديسمبر الماضي.

وأضافت: «سينسق مكتب منظمة التعاون الإسلامي الجهود الإنسانية للمنظمة، مع أفغانستان والشركاء الدوليين. وسيتم تعزيزه بالموارد البشرية والمادية، وفقًا للقرار، الذي اتخذه المؤتمر الوزاري الاستثنائي، حول الوضع في أفغانستان، وذلك لتمكينه من الوفاء بالتزاماته لدعم الشعب الأفغاني في مختلف المجالات».

وفي اجتماع المنظمة حول أفغانستان، في باكستان، تم تمرير مسودة قرار لإقامة صندوق استثمار للعمل الإنساني لنقل المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان.

من جهة أخرى، ذكر مسؤولون إقليميون بأفغانستان، في ولاية «هرات» غرب البلاد أن مهاجمين مجهولين قطعوا رؤوس خمسة أفراد من أسرة واحدة في منطقة أنجيل بالولاية.

وذكر المسؤولون أن الضحايا هم رجل وامرأة وثلاثة أطفال، حسب وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء أمس.

وقال مسؤولو الصحة بمستشفيات الولاية إن الأطفال في سن الرابعة والسادسة والثامنة والمرأة (20 عامًا)، بينما الرجل القتيل في سن متقدمة.

ولم يتم الكشف بعد عن الدافع وراء الحادث، لكن وسائل الإعلام ذكرت أنه تم بدء التحقيق في الحادث.

من جهة أخرى، قتلت فتاتان صغيرتان بولاية «بلخ» شمال البلاد، أيضًا برصاص مسلحين مجهولين.