شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية تطالب الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم إسرائيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس الأحد، المحكمة الجنائية الدولية بتحمل مسؤولياتها والإسراع في البدء بتحقيقاتها بجرائم الاحتلال ومستوطنيه ضد الفلسطينيين. وطالبت الخارجية في بيان صدر عنها أمس، الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال، كمقدمة لا بد منها لتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة بعاصمتها القدس المحتلة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأدانت الوزارة جريمة الإعدام الميداني التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الشاب كريم جمال القواسمي (19 عاما) من قرية الطور بالقدس الشرقية المحتلة، وإجراءات العقاب الجماعي التي فرضتها شرطة الاحتلال ضد المواطنين المقدسيين، وإقدامها على التنكيل بهم على الحواجز الأمنية التي نصبتها على أبواب البلدة القديمة وداخل أزقتها.

وقالت الخارجية في بيان: إن «هذه الجريمة البشعة تأتي في ظل موجة تصعيد احتلالي تعيشها المدينة المقدسة في الأيام الأخيرة أوقعت العديد من الإصابات في صفوف المدنيين الفلسطينيين العزل بمن فيهم الأطفال».

واستهجنت الوزارة «إصرار المجتمع الدولي والدول التي تتغنى بحقوق الإنسان صباح مساء، على تجاهل جرائم إسرائيل والانتهاكات التي ترتكب يوميا بحق المواطنين الفلسطينيين العزل والتي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتفضيلها إغلاق عينيها عن معاناة الفلسطينيين».

من جهته طالب الأمين العام لاتحاد المحامين العرب النقيب المكاوي بنعيسى، منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» بتوفير الحماية اللازمة للأطفال الفلسطينيين من بطش الاحتلال والمستوطنين.

وأدان بنعيسى، في بيان صحفي، أمس، إطلاق مستوطن إسرائيلي الرصاص الحي على أربعة فلسطينيين بينهم ثلاثة أطفال وسط مدينة الخليل الجمعة.

وقال: إن الأعمال الإرهابية التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين تتم تحت إشراف ورعاية جنود الاحتلال الذين يغضون الطرف عن الجريمة، ويتركون الجاني يلوذ بالفرار حتى لا تتم محاسبته.

وتطرق إلى ظروف استشهاد الطفل الفلسطيني محمد الدرة عام 2000 برصاص الاحتلال، حيث تم توثيق ما جرى بشكل مباشر ليشاهده العالم، مؤكدا أن جرائم الاحتلال ضد أطفال فلسطين ستبقى محفورة بذاكرة كل عربي، مشددا على ضرورة فضحها في جميع المحافل العربية والدولية، خاصة الحقوقية.