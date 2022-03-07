شكرا لقرائتكم خبر عن الكاظمي يدعو إلى نبذ العنف والتطرف لبناء الإنسان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، أمس الأحد، ضرورة نبذ العنف والتطرف والبحث عن المشتركات والقيم النبيلة العالية التي تساهم في بناء الإنسان والأوطان.

وقال الكاظمي، خلال حفل افتتاح المتحف الوطني العراقي ببغداد: «نزور اليوم المتحف الوطني العراقي لإعادة افتتاحه بعد فترة طويلة من أعمال الصيانة والتأهيل في أجواء يوم التسامح الوطني، ومرور عام على زيارة قداسة بابا الفاتيكان إلى العراق واللقاء التاريخي الذي جمعه بالمرجع الأعلى علي السيستاني»، حسب بيان للحكومة العراقية.

وأضاف: «نعتز بتاريخنا وبإرثنا الثقافي وبأجدادنا وعظمائنا ونعتز بهذه الأرض وما أنتجته على مدى آلاف السنين، وأن المتحف هو مرآة الإرث الثقافي والحضاري لأي دولة، وواجبنا أن نؤمّن له عناية خاصة ورعاية مميزة حتى ندرك، نحن وأجيالنا المقبلة حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا، والأمانة التي نحملها في حفظ هذا الإرث والتاريخ».

وذكر أن «البعض يتمنى أن يكون له تاريخ وإرث وحضارة كالعراق، ومساهمات في مختلف أنواع العلوم كالعراق، أن يملكوا ما نملكه، وهذا يوجب علينا عملا وجهدا مضاعفا لنكون على قدر المسؤولية والأمانة، وفي تاريخنا محطات مضيئة ساهمت في صياغة مفهوم الإنسانية، وسلوك الإنسان وحياته، وهذا يدفعنا إلى السؤال عن كيفية تطبيقنا لمفهوم التعايش والتسامح».

وقال الكاظمي: «من لا تاريخ له لا مستقبل له، وحفظ التاريخ مسؤولية كبرى، والمتاحف جزء لا يتجزأ من طرق هذا الحفظ»، داعيا المعنيين في وزارة الثقافة وغيرها من المؤسسات والشباب إلى العمل بروح التعاون والشراكة لحفظ التاريخ، وتحويل هذا المكان إلى صرح ثقافي يضج بالحياة والتعايش والتسامح.