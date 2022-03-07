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نشاط مكثف لـ رشا أبو شقرة نائبة التنسيقية فى دائرتها ببولاق الدكرور

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القاهرة - سامية سيد - يعمل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على قدم وساق، للإسهام ليس فقط فى تنمية العمل السياسى، من خلال التكاتف خلف مشروع وطنى جامع، تتعاظم فيه المصلحة الوطنية لإرساء دعائم الدولة المصرية، ولكن أيضا في الحياة العامة والقضايا التى تخص المجتمع والتفاعل مع قضايا ومشاكل المواطنين .

ومن بين نواب التنسيقية، النائبة رشا أبو شقرة أمين سر لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التي تحرص دائما على التواصل مع أهالى الدائرة لمعرفة مطالبهم ومشاكلها والعمل على حلها، وكذلك التواصل مع المسئولين، للمساهمة فى حل المشكلات، وتقديم خدمات تليق بالأهالى .

ففي إطار الحرص الدائم على التواصل والعمل الدائم على تلبية كل احتياجات أهالي دائرة بولاق الدكرور، زارت النائبة رشا أبو شقرة منطقه كفر طهرمس، والتقت بأهالي المنطقه والقيادات الشعبيه بكفر طهرمس للاستماع إلي مشاكلهم ، وتطرق الحديث إلي طرح عده مشكلات منها مشاكل تتعلق بالمياه والتعليم والصحة والرياضة إلي جانب المشاكل الفرديه وذلك لعرضها علي المسئولين ومحاوله لإيجاد حلول لها .

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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