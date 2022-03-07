بحضور الفنان محمود حميده.. رئيس جامعة الأقصر يفتتح معرض الفن التشكيلي الإفريقي بكلية الفنون الجميلة

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر-محمد محروس:

افتتح الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، والفنان محمود حميدة، الرئيس الشرفي لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، والسيناريست سيد، فؤاد رئيس المهرجان، أمس الأحد، معرض الفن التشكيلي الإفريقي الدولي بكلية الفنون الجميلة، تحت شعار "في حب مصر" والذي تنظمه الكلية بالتعاون مع المهرجان، في دورته ال11 بحضور الأستاذ الدكتور أحمد محيي حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة، وعزة الحسيني، مديرة المهرجان.

حضر فعاليات افتتاح المعرض، كلا من الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، والشاعر حسين القباحي، مدير بيت الشعر، والدكتور سيد ابو دهب، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور محمود النوبي، عميد كلية الألسن، والدكتور صابرين عبدالجليل، عميد كلية السياحة والفنادق، والعديد من الفنانين التشكيليين المصريين والأجانب، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية.

يضم المعرض 150 عملا فنيا (جرافيك وتصوير ونحت ورسم) بمشاركة نخبة متميزة من فناني مصر منهم عمداء كلية الفنون الجميلة جامعة الاقصر ونقيب الفنانين التشكيليين السابق ورئيس قطاع الفنون ومشاركة نحو 40 دولة عربية وأجنبية وذلك من خلال عرض فيلم يحتوي على مشاركة نحو 500 فنان عالمي.

واستمع رئيس الجامعة والفنان محمود حميدة والحضور، لشرح من الدكتور أحمد سمير، قومسير المعرض، حول الأعمال المشاركة.

وقال سمير، إن المعرض يضم فنانين من دول روسيا وانجلترا و البحرين، كما تم عمل جدارية تبلغ نحو 100 متر، تعبر عن دور وأهمية المرأة المصرية منذ العصر الفرعوني وحتى عصرنا الحاضر في الممارسات الفنية والإبداعية، شارك فيها نحو 20 طالبا وطالبة من أبناء الكلية المتميزين، تحت إشراف الفنان ناجح العشري.

وأشارت الدكتورة جهاد محمد شريت، إلى أن الفيلم يضم 500 فنان من مصر ولبنان والأردن والعراق وكندا وامريكا والمانيا وإيطاليا و اسبانيا و الهند وغيرها من الدول التي كانت حريصة على المشاركة من خلال فنانيها المتميزين.

وأوضح عميد كلية الفنون، أن المعرض جاء تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الاقصر، والاستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، لافتا إلى أن مشاركة الكلية تأتي تحت شعار "في حب مصر" وهو شعار ترفعه كلية الفنون الجميلة من خلال احتفالاتها باليوبيل الفضي وتوجيه كافة قدراتها البشرية والفكرية من أجل خدمة وتنمية المجتمع في الاقصر وتمثيله بالشكل المشرف على المستوى المحلي والعالمي، وجعل كلية الفنون الجميلة جامعة الاقصر نافذة افريقيا والعالم على مصر.

من جانبه أشار الدكتور محمد محجوب، إلى أن مشاركة الجامعة في المهرجان، تأتي في إطار دور الجامعة التنويري والتثقيفي، وتأكيدا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاهتمام بالفن وتقديم أعمال ترتقي بالذوق العام وتثري الثقافة والفن والإبداع.

وفي الختام تبادل رئيس الجامعة وعميد كلية الفنون، وإدارة المهرجان، الدروع والهدايا التذكارية.