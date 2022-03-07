تحسبا لاستخدام النووي فرنسا ترسل اليود لأوكرانيا

أرسلت فرنسا «منتجات طبية مختلفة» بينها اليود لأوكرانيا تحسبًا لوقوع أي حادث نووي خلال المعارك مع الجيش الروسي، وفق ما أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان مساء الأحد.

وقال لودريان لقناة فرانس 2 ردًا على سؤال حول إمكان إرسال اليود إلى أوكرانيا «نعم، لقد أرسلنا منتجات طبية مختلفة».

وكان السفير الفرنسي لدى أوكرانيا قد أفاد في وقت سابق على قناة «بي إف إم تي في» أنه سيتم خلال الأيام المقبلة إرسال «2.5 مليون جرعة من اليود لدرء أي خطر نووي».

والأحد أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أن مباني منشأة زابوريجيا ومفاعلاتها آمنة، وفق الكرملين.

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل جروسي قد اقترح الجمعة زيارة أوكرانيا للتفاوض مع كييف وموسكو على ضمان أمن المنشآت النووية.

وجاء عرض جروسي بعد ساعات قليلة على سيطرة القوات الروسية على منشأة زابوريجيا في أعقاب معارك مع القوات الأوكرانية أدت إلى اندلاع حريق فيها وتخوّف من وقوع حادث نووي.