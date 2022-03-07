أميركان إكسبرس تعلق عملياتها في روسيا وبيلاروس

وأوضحت أميركان إكسبرس أنها ستوقف أيضا كل عملياتها التجارية في بيلاروس حليفة موسكو.
يأتي هذا الإعلان غداة صدور قرارين مماثلين من عملاقي البطاقات الائتمانية فيزا وماستركارد.
من جهته، قال البنك المركزي الروسي السبت إن جميع بطاقات فيزا وماستركارد الصادرة عن البنوك المحليّة ستستمر في العمل بشكل طبيعي على الأراضي الروسية حتى تاريخ انتهاء صلاحيتها.
ومع ذلك، أوصى البنك المواطنين الروس الذين يسافرون إلى الخارج بحمل نقود، أو بطاقة مير الائتمانية الروسية في حال توجههم إلى البلدان والأقاليم القليلة التي يتم قبولها فيها.
كما أعلن بنك سبيربنك الأكبر في روسيا الأحد أنه يعمل على إصدار بطاقات مصرفية من شبكة يونيون باي الصينية ردًا على العقوبات الغربية.
وتستهدف روسيا، ولا سيما قطاعها المالي والمصرفي، عقوبات على نطاق غير مسبوق تسببت في انخفاض قيمة الروبل وانسحاب العديد من المزودين الأجانب من السوق.
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