عزل كييف عن ضواحيها.. الاستعداد لتفجير آخر جسر غرب العاصمة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 مارس 2022 01:09 صباحاً - تعتمد القوات العسكرية الاوكرانية تكتيكا لفكّ أواصر العاصمة كييف بضواحيها، لتمنع الجيش الروسي من الدخول الى المدينة والاستيلاء عليها. ويتضمّن هذا التكتيك تدمير الجسور التي تربط كييف بضواحيها الغربية فيما يواصل الجنود الروس الزحف باتجاهها.

وفي هذا الاطار، نشرت وكالة فرنس برس تقريرا يتضمّن مقابلة مع أحد الجنود الميدانيين، حيث يعرب عن حزنه من عمليات تدمير الجسور بينما لا يزال جسر واحد قائمًا، بعد ما قام رفاقه العسكريون بتدمير باقي الجسور التي تربط عاصمتهم بالضواحي الغربية.

رغم الحزن الظاهر عليه، يبدي الجندي “كاسبر” من وحدات المتطوعين الأوكرانية استعداده لتفجير القنابل المحيطة بالجسر الأخير الذي لا يزال يربط كييف بضواحيها الغربية في ظل زحف القوات الروسية على العاصمة.

وسبق أن فجر رفاقه كل الجسور الأخرى على الجانب الغربي من العاصمة الأوكرانية، في محاولة يائسة لوقف تقدم الدبابات الروسية.

والجسر الوحيد الذي لا يزال قائما على نهر في بلدة بيلوغورودكا التي تبعد 25 كيلومترا غرب العاصمة، يؤدي إلى قرى خضراء تضم العديد من المساكن الصيفية، لكنها صارت الآن منطقة حرب.

وسيتم عزل مدينة كييف عن المناطق المحيطة بها من ناحية الغرب إذا تلقى “كاسبر” أمرا بتفجير الجسر.

ويقول الجندي المظلي السابق لوكالة فرانس برس “سنبذل قصارى جهدنا لإبقائه قائما”.

لكن القتال الذي يقترب يضرب معنويات الأوكرانيين الساهرين على المتاريس. وقد انضمت طائرات حربية روسية إلى القوات البرية وهي تقصف قرى وبلدات قريبة.

وتبدو طوابير اللاجئين الفارين من اقتراب القتال بلا نهاية، وساعات الهدوء القليلة الفاصلة بين الضربات جعلت الجنود الأوكرانيين يخشون من أن تكون القوات الروسية تستعد لهجمات أكثر عنفا.

ويراقب “كاسبر” طائرة الاستطلاع المسيّرة الأوكرانية التي تحلق فوق خط المواجهة، ويدرك أنه قد يضطر قريبا إلى تدمير الجسر الأخير الذي لا يزال يربط كييف بضواحيها الغربية.

ويضيف “إذا تلقينا الأمر، أو إذا رأينا تقدم الروس، فسنقوم بتفجيره… بأكبر عدد ممكن من دبابات العدو”.\

الاستعداد لحرب شوارع

ومع بلوغ القتال ضواحي كييف، أصبحت الشوارع خطرة بشكل متزايد ومهجورة نهارا.

وصارت القوات الروسية تبعد نحو 50 كيلومترا من وسط العاصمة بعد تقدمها على الضفاف الشرقية لنهر دنيبر.

ولكن القطاع الغربي يتيح للقوات الروسية إمكان الوصول المباشر إلى وسط العاصمة وإلى الحيّ الذي يضم مقر الحكومة.

ويستعد السكان لحرب شوارع، مثل الميكانيكي أولكسندر فيدشينكو البالغ 38 عاما.

واستضاف فيدشينكو في أوقات فراغه تصوير البرنامج التلفزيوني المخصص للسيارات الأكثر شعبية في أوكرانيا.

لكنه حول مرأبه الواسع إلى مركز سري لتصنيع الأسلحة لتجهيز وحدات المتطوعين الأوكرانيين.

ويقول “عندما بدأت الحرب، تغير كل شيء”.

يضيف الميكانيكي “اكتشفنا أن ميكانيكيينا يعرفون كيفية صنع الأسلحة. ويعرف آخرون كيف يصنعون زجاجات مولوتوف. نحن نفعل كل ما في وسعنا”.