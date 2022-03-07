روسيا تحذّر الدول من مخاطر استقبال طائرات مقاتلة لكييف

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 مارس 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

تواصل روسيا تحذيراتها الى الدول الأوروبية المجاورة لأوكرانيا من الدخول على خط النزاع العسكري، او تشكيل جبهة لشن هجمات عسكرية على القوات الروسية.

وفي الاطار، حذّرت روسيا، الأحد، البلدان المجاورة لأوكرانيا من مخاطر استقبال طائرات مقاتلة لكييف تمهيدا لاستخدامها ضد القوات الروسية، متّهمة رومانيا بأنها سمحت بهبوط تلك المقاتلات.

وافاد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشنكوف، بأن بعض الطائرات المقاتلة الأوكرانية، أعادت انتشارها في رومانيا والدول الأخرى المجاورة لأوكرانيا، التي لم يحددها.

وجاء في بيان عبر الفيديو لكوناشنكوف أنه “يمكن اعتبار استخدام شبكة المطارات في هذه البلدان لكي تشكل قاعدة لمقاتلات عسكرية أوكرانية واستخدامها لاحقا ضد القوات الروسية تورطا لهذه البلدان في نزاع مسلّح”،لافتا الى ان مقاتلات أوكرانيا الجاهزة للقتال دُمّرت “كلها عمليا”.

ويطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القوى الغربية بفرض حظر للطيران في أجواء اوكرانيا لتجنيب البلاد مزيدا من الضربات الجوية الروسية.

وسبق أن حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن موسكو ستعتبر إقدام أي بلد على فرض حظر تحليق في أجواء أوكرانيا بمثابة انخراط في النزاع العسكري.

الى ذلك، أعلن زيلينسكي، أن ضربات صاروخية روسية دمّرت الأحد، مطار فينيتسيا في وسط أوكرانيا، قائلا: “تبلّغت للتو بأن ضربات صاروخية استهدفت فينيتسيا” المدينة البالغ عدد سكانها حوالى 370 ألف نسمة، مضيفا أن “المطار دمّر بالكامل”.

ولاحقا، أكدت وزارة الدفاع الروسية هذه الضربات.

وقال المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشنكوف “تم تدمير مطار للقوات المسلحة الأوكرانية بأسلحة بالغة الدقة وبعيدة المدى”.

وأخذ زيلينسكي على الدول الغربية رفضها فرض منطقة حظر جويّ فوق أوكرانيا وامتناعها عن تسليم أوكرانيا طائرات مقاتلة.