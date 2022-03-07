شاركوا في الحرب بأفغانستان.. مقاتلون بريطانيون ينضمون للقتال ضد روسيا (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نشرت قناة “إم بي سي الأخبار” تقريرًا مصورًا يوثق وصول مقاتلين بريطانيين، إلى حدود آخر نقطة للحدود البولندية الأوكرانية، للانضمام إلى “الفيلق الدولي” للحرب ضد روسيا.
ورصد التقرير المصور، لقاءات مع مقاتلين بريطانيين، شاركوا في الحرب بأفغانستان والعراق وسوريا، وكذلك مقاتلين فرنسيين للقتال بجانب الجيش الأوكراني.
وقال أحد المقاتلين البريطانيين، أن لديه خبرة في القتال وتقديم الإسعافات وهو ما سيقوم به في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن الأوكرانيين يعانون من قلة السلاح.
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